2019-12-28T16:04:45+03:00
Общество

Первые итоги работы центров «Точки роста» подвели в Тюменском районе

В муниципалитете они работают на базе 8 школ
Марина Васильева
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Фото с портала образования Тюменского районаФото с портала образования Тюменского района
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В Тюменском районе обсудили первые результаты деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Они открыты в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В Тюменском районе такие центры действуют на базе восьми школ. Они помогают качественно преобразовать учебный процесс, внедрить новые проектные подходы. За время своей работы, а открылись они в сентябре 2019 года, уже успели показать свою эффективность.

Так, центрах развернулась активная деятельность, как во время уроков, так и на внеурочных занятиях, отмечают в пресс-службе муниципалитета. Школьники осваивают VR-AR-реальность, пробуют различное программное обеспечение, проектируют модели в формате 3D на уроках технологии, конструируют и сами программируют роботов на уроках по робототехнике.

В этом смогли убедиться и участники общешкольной конференции в центре «Точка роста» на базе Переваловской школы. На ней присутствовали представители совета родителей, ветераны, сотрудники центра культуры и досуга «Родник». Они побывали на занятиях по робототехнике, виртуальной реальности, 3D-моделированию, шахматам и тд.

- В Переваловской школе сейчас в работу центра вовлечены 70-75% школьников. К будущему году мы планируем увеличить это число до 80-90%, - отметила руководитель центра Наталья Чигарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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