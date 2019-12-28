2019-12-28T15:25:16+03:00
Общество

Исторические поселения Тюменской области получат обновления

Архитекторы региона разработали 25 пилотных проектов их по реконструкции
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Специалисты Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета (ТИУ) разработали 25 пилотных проектов по реконструкции среды исторических поселений региона. Концепции разработаны в рамках проекта «Архитектурный образ региона».

Среди них, реновация значимых фрагментов исторического центра Ишима, обустройства городской среды Тобольска, архитектурно-градостроительная концепции территории улицы Ленина в Тюмени от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза, сообщает «Тюменская линия».

- В 2020 году работа над проектом «Архитектурный образ региона» будет продолжаться, - отметила директор Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета (ТИУ) Светлана Капелева.

По ее словам, специалисты института планируют разработать ряд концепций по реновации, реконструкции и благоустройству общественных и жилых пространств исторических сельских поселений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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