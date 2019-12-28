Медсестра из Тобольска стала второй на чемпионате WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-28T14:16:28+03:00

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Операционная медсестра областной больницы № 3 города Тобольска стала второй по Тюменской области на чемпионате WorldSkills Russia. Майя Курманалеева подала заявку на участие в компетенции «Медицинский и социальный уход» в возрастной категории «Навыки мудрых 50+».

Номинацию в этом году презентовали впервые. Из различных медучреждений области в ней участвовали пять специалистов, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Соревнование проводилось в течение дня и включало в себя два модуля.

В одном из них участники демонстрировали навыки работы с пациентом в условиях стационара. Так, по легенде, пациент находился в хирургическом отделении после операции по поводу холецистита. Вторая часть включала работу с пациентом на дому.

– Я не ожидала, что стану вторым призёром, думала, что не войду в тройку лидеров, так как все соперники были очень сильные. Специально не готовилась, просто делала свою работу, то, что делаю каждый день, – рассказала Майя Курманалеева.

Она добавила, что трудится в медицине уже 35 лет. Окончив Омское медучилище, она почти сразу переехала в Тобольск и заступила на пост медсестры в оперблоке хирургического отделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU