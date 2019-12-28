2019-12-28T14:55:52+03:00
Общество

С 2020 года получение разрешений на охоту для тюменцев станет поэтапным

Причина нововведений – большое количество поступающих заявлений
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Начиная с 2020 года Госохотдепартамент вводит поэтапный прием заявок на выдачу разрешений по добыче разных видов диких животных. Прием заявок на добычу птиц стартует 9 января в 12.00 по местному времени. Запросы на другие виды животных приниматься в этот день не будут.

Второй этап начнется 15 мая с приема заявлений на участие в распределении разрешений в порядке жеребьевки. При этом перечень видов охотничьих ресурсов расширился. Теперь, помимо лося, кабана, косули и медведя, можно получить разрешения на добычу барсука, соболя, рыси и выдры. Жеребьевка проводится в случае, когда количество заявок превышает лимиты добычи.

Нововведения продиктованы большим спросом. В первый же рабочий день 2019 года в ведомство поступило 17 тысяч заявлений от любителей охоты. В итоге компьютерная система дала сбой. К тому же, например, на пушных животных охота начинается осенью, поэтому нет необходимости подавать заявки в январе, – пояснил руководитель Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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