Погода в Тюмени на 28 декабря: день будет облачным

СЕГОДНЯ 06:14 2019-12-28T06:14:50+03:00

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Сегодня, 28 декабря, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно будет без осадков. Днем местами возможен небольшой снег. В отдельных районах изморозь.

Ближайшие сутки на территории региона прогнозируются юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -15,-20 градусов. Местами столбик термометра опустится до -22,-27 градусов. Днем -10,-15 градусов.

В Тюмени весь день также будет облачным. С утра и до самого вечера ожидается мелкий снег. Температура воздуха дне составит - 13 градусов. Вечером немного похолодает до - 16 градусов.

В народном календаре 28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обращали внимание на следующие приметы: если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU