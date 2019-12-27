2019-12-27T16:53:14+03:00
Общество

Горящий пансионат, дорогое такси и отпуск на Мальдивах: публикуем главные новости Тюмени 27 декабря 2019 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В Тюмени сегодня горел пансионат на улице Олимпийской, 12а. Всего на месте пожара работали 54 человека и 17 единиц техники.

За медицинской помощью обратились 11 человек. Двух человек с подозрением на отравление продуктами горения доставили в ОКБ № 1, ещё один пациент с подозрением на травму голени доставлен в ОКБ № 2.

В Тюмени горел пансионат. Фото - "ЧС Тюмень".

В Тюмени горел пансионат. Фото - "ЧС Тюмень".

2. В Тюмени сегодня утром резко подскочили цены на услуги такси. Горожане связывают это не только со снегопадом, но и с предпраздничным ажиотажем.

Утром, чтобы уехать из района моста на улице Мельникайте до Цветного бульвара, нужно было отдать таксисту более трехсот рублей, хотя обычно такая поездка обходится чуть ли не вдвое дешевле.

Тюменцы удивились ценам на услуги такси. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы удивились ценам на услуги такси.Фото: Вадим Бегун

3. Тюменская семья не смогла вылететь на новогодние праздники на Мальдивы. Дело в том, что за супругой числились неоплаченные счета.

34-летняя тюменка с мужем и грудным ребенком на руках прилетела в Шереметьево для пересадки на самолет до Мальдив. Однако сотрудники погранслужбы заявили, что выезжать за пределы страны ей нельзя.

4. В Тюмени выбрали имена белым мишкам, которые «поселились» на Цветном бульваре. В конкурсе на присвоение имен победила местная жительница Надежда Куликова.

Матильда Потаповна – так теперь официально зовут маму трех медвежат. Свои имена получили и сами детки: Умка, Пломбир и Топтыжка. Придумала имена местная жительница Надежда Куликова.

5. Школьницу Марию Сорокину, которая пропала в Тюмени 14 декабря, видели в Башкортостане и Пензенской области. Следователи утверждают, что она может находиться в Москве.

– Девочка движется либо в сторону Москвы, либо Санкт-Петербурга. Она проезжала Республику Башкортостан, Ульяновскую и Пензенскую области, – сказали в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Горящий пансионат, дорогое такси и отпуск на Мальдивах: публикуем главные новости Тюмени 27 декабря 2019 г.
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