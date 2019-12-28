2019-12-28T11:54:10+03:00
Общество

О наледи и неубранном снеге во дворах тюменцы могут сообщать на городской портал

Сайт «Тюмень – наш дом» помогает решать проблемы оперативно
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Жители Тюмени могут оставлять свои жалобы в адрес управляющих компаний, не убирающих снег, на портале «Тюмень – наш дом». Сообщения эти оперативно рассматриваются профильными службами администрации города.

Так, тюменцы могут оставлять обращения, касающиеся некачественной расчистки двора или складирования снега на тротуарах, газонах. Здесь это можно в разделе «Текущее содержание дворовой территории. Неубранная дворовая территория». Там же можно написать и о сосульках, которые не убирают с крыш, раздел «Сосульки на крыше».

Сообщения проверяют и проблемы решают достаточно оперативно, – отмечает руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау.

По его словам, в документе «Об утверждении Положения об уборке территории города Тюмени от снега, скола льда» прописано, что при складировании снега, скола льда не должны повреждаться объекты и элементы благоустройства. А газон, тротуары и парковки относятся к объектам благоустройства, потому складирование снега на них запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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