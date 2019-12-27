Авто влетело в столб у тюменского ипподрома: трое пострадали
Сегодня, 27 декабря, на улице Клары Цеткин произошло дорожно-транспортное происшествие. Одна из машин в результате столкновения влетела в столб.
– Участниками аварии стали автомобили «Хонда» и «Опель». По предварительным данным, водитель японской иномарки пытался обогнать машину, но при перестроении его вынесло на встречную полосу, – рассказали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.
Также стало известно, что, по предварительным данным, рваные раны получили водитель и 23-летний пассажир, которые находились в «Хонде». 52-летняя женщина – водитель «Опеля» «отделалась» ушибом.
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ИСТОЧНИК KP.RU