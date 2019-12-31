2019-12-31T16:53:01+03:00
Новый год 2020

В Нижней Тавде ожидается «Новогодний переполох до четырёх»

В муниципальных образованиях региона креативно подошли к празднованию Нового года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижней Тавде ожидается «Новогодний переполох до четырёх»В Нижней Тавде ожидается «Новогодний переполох до четырёх»Фото: pixabay.com
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Работники культуры муниципальных образований Тюменской области проявили творческий подход к организации новогодних праздников. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, например, в ялуторовской детской школе искусств им. Мамонтова ребята и их педагоги подготовили оперу-сказку «Кот в сапогах». Постановка имела огромный успех у публики!

В ялуторовском Дворце культуры для земляков «серебряного возраста» приготовили новогодний танцевальный вечер «Под звуки духового оркестра» Пожилые ялуторовчане зарядились отличным настроением, которого хватит на целый год.

В нижнетавдинском центре «Культура» поздравительная программа Деда Мороза и Снегурочки «Новый год к нам в дверь стучится, всех порадовать стремится» сегодня перерастёт в уличное гуляние «Зима-шоу «Новогодний переполох до четырёх».

В Омутинском районном Доме культуры прошёл детский новогодний спектакль «Как бабы-Яги сказку спасали». С 4 по 12 января для ребятишек пройдёт цикл игровых программ, мастер-классы и танцевальные программы.

Обширная праздничная программа ждёт гостей Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника – с платными экскурсиями и бесплатными массовыми мероприятиями. Бесплатной, например, станет интерактивная площадка со старинным фолиантом для добрых пожеланий «Капсула времени» в Губернском музее, детская интерактивная площадка «Рождественское чудо» и конкурс детских творческих работ в центре «Камелек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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