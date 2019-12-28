В Тюменской области запущен новый социальный проект для подростков

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-28T11:56:31+03:00

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С апреля 2019 года в Тюменской области стартовал социальный проект «Содействие». Он реализуется в регионе на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– «Содействие» – реальный шанс подружиться с законом для тюменских подростков, помочь найти им правильную дорогу в жизни, – отмечают авторы проекта. Ожидается, что за весь срок действия проекта – до сентября 2020 года – его участниками станут более 80 подростков из 13 районов Тюменской области.

Двое ребят из Тюменского района уже вовлечены в проект. Вместе со своими семьями они проживают в поселке Винзили. Для каждого из них разработана своя программа реабилитации, подчеркнула куратор проекта, ведущий специалист районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Залина Кугаевская.

По ее словам, главная цель проекта – привлечение подростков, находящихся в конфликте с законом, к позитивной деятельности. Для этого организована работа лабораторий по направлениям, интересным современной молодежи.

Так, в лаборатории психолого-эмоциональной разгрузки и развития личности с ребятами проводят тренинги на коммуникацию и бесконфликтное общение, сообщает пресс-служба Тюменского района. Здесь их учат снимать усталость, стресс и восстанавливать работоспособность с помощью упражнений.

ИСТОЧНИК KP.RU