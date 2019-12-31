В Тюменской области подведены итоги первого года реализации нацпроекта «Образование»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-31T11:18:28+03:00

За 2019 год в регионе появилось много нового

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В рамках реализации национального проекта «Образование» в тюменских, тобольских и ялуторовских колледжах и техникумах открылось 30 высокотехнологичных мастерских, в сельских школах Тюменской области – 28 центров гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, также в Тюмени, Тобольске и Исетске открылись новые детские садики, в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске – новые школы.

Для педагогов в Тюмени, Ишиме и Тобольске открылись центр оценки квалификации и три центра непрерывного повышения профессионального мастерства. Благодаря нововведениям меняется не только среда, в которой учатся детки, но и подходы к образованию.

Новые мастерские в колледжах оборудованы высокотехнологичным оборудованием по международным стандартам. Здесь будут готовить специалистов по информационно-коммуникационному и промышленному направлениям, специалистов по инженерным технологиям, специалистов по обслуживанию транспорта и логистике, искусству, дизайну, сферы услуг и социальной сферы.

Педагоги в своих центрах будут и сами получать образование, чтобы по-новому учить своих воспитанников. Результаты ребят и их достижения станут оценкой их обучения.

Отметим, что главная цель национального проекта – сделать каждого ребёнка успешным в жизни. Подробнее узнать о нацпроекте и о том, как он реализуется в Тюменской области, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU