Единую концепцию центральной части города Тюмени разработают к концу 2020 года

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-28T06:23:08+03:00

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В 2020 году архитекторы Тюмени продолжат работу над концепцией центральной части города. Ожидается, что она объединит в единое пространство набережную, лог и исторический центр.

Именно такую задачу на 2020 год ставит директор Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета (ТИУ) Светлана Капелева, сообщает «Тюменская линия». Работа над направлением «Архитектурный образ региона» ведется в вузе на протяжении трех лет. Основная цель проекта - формирование инновационного, комфортного и инвестиционно-привлекательного архитектурного образа региона.

- В 2017-2018 году мы начали работу с масштабных исследований по 76 общественным пространствам городских и сельских населенных пунктов. Коллективно было разработано 33 концепции, 17 из которых, получили высокие оценки на профессиональных международных и российских конкурсах, - рассказала Светлана Капелева.

Основные задачи проекта делятся на три блока: создание комфортной городской среды; историко-культурного и природно-туристского каркаса; популяризация архитектурной деятельности.

Один из наиболее значимых и масштабных проектов – это благоустройство улицы Ленина в Тюмени, над которым ведется работа в течение двух лет. Осенью 2019 года проект по реновации улицы Ленина был представлен на Международном фестивале «Зодчество». В 2020 году работа над проектом «Архитектурный образ региона» будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU