Тюменских школьников ждёт пятая учебная четверть

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-31T07:27:02+03:00

Но не волнуйтесь: только на время зимних школьных каникул

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Предстоящие зимние каникулы станут для школьников своеобразной пятой учебной четвертью, во время которой они весело проведут досуг, займутся спортом, будут учиться дружить и заниматься полезными делами. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, тюменские учреждения культуры откроют для них много возможностей.

Например, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова с 15 декабря 2019 по 12 января 2020 ждёт кинотеатр «Новогодний эфир», где показывают современные и советские фильмы и мультики. В этом же музее проходит мастер-класс по изготовлению игрушек, сувениров, глиняной посуды и других «самоделок». Пройдут и экскурсии по праздничному городу.

В Областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 3 января состоится игровая программа «Этот сказочный, волшебный Новый год!», который познакомит всех гостей с историей и обычаями празднования Нового года в России. В Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова 3, 4, 6 и 8 января для ребят от шести лет будет работать библиостудия «Нескучайка».

Среди театральных постановок ребят ждут «Новогодний Тили-бом!» в ДК «Нефтяник», «Морозко» в театре «Ангажемент» и мюзикл «Снежная королева» в Тюменском драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU