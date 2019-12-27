В Тюмени осудят 10 продавцов фильтров для очистки воды с «уникальными» свойствами

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-27T14:02:41+03:00

Еще трое человек сейчас находятся в розыске

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В Тюмени перед судом предстанут 10 жителей Тюмени и Омска. Мужчины продавали фильтры для очистки воды с «уникальными» свойствами.

– Злоумышленники «проверяли» в домах тюменцев качество воды и убеждали приобрести чудо-препарат, заявляя, что без него их жизням может угрожать опасность. Они даже проводили эксперименты, набирая в стаканы воду и «проверяя» ее с помощью неких приборов. В ней появлялся осадок, и тогда продавцы говорили, что вода опасна для употребления, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Затем «гость» проводил мнимую проверку с заранее подготовленной дистиллированной водой, которая оставалась чистой и прозрачной, что якобы свидетельствовало об отсутствии в ней бактерий. Такой эффект злоумышленники объясняли уникальными свойствами фильтра.

Введенные в заблуждение граждане соглашались приобрести дорогой товар за счет кредита под высокий процент. От мошеннических действий пострадали 67 тюменцев, сумма причиненного ущерба составила более 4,4 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU