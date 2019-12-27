СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-27T14:17:27+03:00

Как будет вывозиться мусор в новогодние праздники в Тюмени. Фото - "ТЭО".

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Службы ТЭО с 1 по 8 января будут работать в усиленном режиме. Кроме того, с 7.00 до 22.00 в эти дни заработает горячая линия.

30 и 31 декабря вывозить отходы с некоторых контейнерных площадок региона будут ежедневно. В период длинных выходных увеличится количество выездов спецтехники на линии, если это будет необходимо.

– Напомним, что небрежная парковка автомобилей во дворах может значительно затруднить работу спецтранспорта. Вопрос доступности относится и к парковке возле самих контейнерных площадок, и подъездных путей к ним, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Организации, которые по договору с региональным оператором обслуживаются по заявкам, также не останутся без внимания. При необходимости вывоза отходов они могут подать заявку на вывоз ТКО в обычном порядке по телефону горячей линии компании 8-800-250-73-26.

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ИСТОЧНИК KP.RU