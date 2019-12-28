2019-12-28T07:17:00+03:00
Общество

Как тюменцы могут дать вторую жизнь ели

После праздников новогоднее дерево может пригодиться
Мария Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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После новогодних праздников ель, сосна и пихта не долго радуют горожан, кто-то уже на старый Новый год убирает дерево. Как правило, они отправляются в мусорку, но «прошлогодние» ели можно использовать с пользой, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Например, из иголок можно сделать настой для ванной, тоник для лица или мыло, ведь эфирные масла ели и сосны расслабляют, успокаивают и используются для профилактики простуды. Так, для отвара для ванны ветки нужно заварить в большой кастрюле, а полученную жидкость процедить и влить в наполненную ванную. Он улучшит сон, придаст силы и бодрость.

Чтобы сделать мыло, иголки дерева нужно предварительно замочить в воде, после этого измельчить в блендере или кофемолке. Получившуюся массу надо будет добавить в мыльную основу, размешать и влить в формы. На 100г основы кладут 1 чайную ложку хвои.

Найти применение хвойным деревьям можно и на даче. Например, из веток пихты можно сделать веник. Помимо этого хвоя – хороший утеплитель для растений. Иголками можно закрывать грядки. А очищенные от иголок ветви новогоднего дерева могут послужить опорами для вьющихся культур или цветов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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