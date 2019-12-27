В Тюмени восстановлено водоснабжение на 50 лет Октября, где рабочие порвали трубу
Водоснабжение на пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября восстановлено. Специалисты «Росводоканала» заявили о полном устранении течи в 6.40.
– Вчера около пяти часов вечера при проведении работ строительной организацией был поврежден водовод диаметром 300 миллиметров в районе пересечения улиц Мельникайте и 50 лет Октября. Ночью были проведены работы по замене поврежденного участка водопровода, – уточнили в пресс-службе компании.
Там отметили, что все эти работы потребовали временного ограничения водоснабжения. Параллельно с восстановлением водовода завершены работы по устранению последствий выхода воды на поверхность.
Напомним, что в зону ограничения водоснабжения, помимо 21-го дома, попали гимназия № 12, детский сад № 73 и два корпуса детского сада № 101.
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ИСТОЧНИК KP.RU