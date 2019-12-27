2019-12-27T16:49:38+03:00
Происшествия

Решил заступиться за хозяйку квартиры: тюменца ударили ножом в живот в гостях

Нападавшему грозит тюремное заключение до десяти лет
Вадим Бегун
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Тюменца ударили ножом в живот в гостях.Тюменца ударили ножом в живот в гостях.Фото: Ольга Крыльцова
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25-летний житель деревни Осиновская поступил в больницу с двумя ножевыми ранениями в живот. Поход в гости закончился для него весьма печально.

– Компания приятелей выпивала у знакомой в поселке Заречном. Во время застолья подозреваемый оскорбил хозяйку дома, а потерпевший решил за нее заступиться. Он повалил обидчика на пол, однако тот схватил нож и два раза ударил им парня в живот, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время 46-летний подозреваемый задержан сотрудниками полиции, свою вину он признал. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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