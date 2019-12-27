2019-12-27T10:32:21+03:00
Общество

Пропавшая в Тюмени школьница может направляться в столицу

Девочка исчезла две недели назад
Вадим Бегун
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Пропавшая в Тюмени школьница может направляться в столицу. Фото - соцсети.Пропавшая в Тюмени школьница может направляться в столицу. Фото - соцсети.
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Школьницу Марию Сорокину, которая пропала в Тюмени 14 декабря, видели в Башкортостане и Пензенской области. Следователи утверждают, что она может находиться в Москве.

– Девочка движется либо в сторону Москвы, либо Санкт-Петербурга. Она проезжала Республику Башкортостан, Ульяновскую и Пензенскую области, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Напомним, что Марии Сорокиной 15 лет, она была одета в черный пуховик, черные джинсы, черную толстовку с белым капюшоном, зеленую вязаную шапку. При себе у нее был черный рюкзак. Также известно, что девушка носит очки, передает «МегаТюмень».

Всех, кто видел школьницу, просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 79-43-10, 79-43-17 – дежурная часть ОП-5, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту poisksova@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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