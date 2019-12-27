2019-12-27T09:41:04+03:00
Общество

Тюменскую семью не пустили на Мальдивы из-за неоплаченных налогов

Женщине с мужем и ребенком пришлось возвращаться домой
Вадим Бегун
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Тюменскую семью не пустили на Мальдивы из-за неоплаченных налогов. Фото - pixabay.com.Тюменскую семью не пустили на Мальдивы из-за неоплаченных налогов. Фото - pixabay.com.
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Тюменская семья не смогла вылететь на новогодние праздники на Мальдивы. Дело в том, что за супругой числились неоплаченные счета.

– 34-летняя тюменка с мужем и грудным ребенком на руках прилетела в Шереметьево для пересадки на самолет до Мальдив. Однако сотрудники погранслужбы заявили, что выезжать за пределы страны ей нельзя: за ней числится неоплаченный долг в сумме более 40 тысяч рублей по налогам, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Несмотря на то что женщина сразу же оплатила долг, продолжить путешествие семья не смогла – процедура снятия запретов занимает не менее суток. Им пришлось вернуться в областной центр, отмечать грядущий праздник тюменцы будут дома.

В ведомстве также сообщили, что ишимец не смог выехать в Казахстан на юбилей брата из-за кредита в 58 тысяч рублей. Однако он все же попал в соседнюю страну, когда оплатил долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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