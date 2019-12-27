Директор тюменской компании провернул крупную аферу с недвижимостью

СЕГОДНЯ 08:17 2019-12-27T08:17:22+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора ООО Компания «НовостройГрупп». Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений – его мошеннические действия принесли потерпевшим крупный ущерб.

«НовостройГрупп» поставлял стройматериалы застройщику, который должен был рассчитаться долей двухкомнатной квартиры в строившемся жилом доме по улице Беловежской. В начале сентября 2017 года директор получил от мужчины аванс в счет оплаты двухкомнатной квартиры, немного позже – от женщины (более полутора миллионов рублей). В октябре жилое помещение было передано первому покупателю, а потерпевшая осталась ни с чем.

– В ноябре того же года руководитель получил 2,1 миллиона еще от одной женщины за двухкомнатную квартиру в другом строившемся доме по улице Холодильной, не имея на нее вообще никаких прав. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, впоследствии он вернул потерпевшей 400 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 4 с половиной года лишения свободы и взыскал в пользу потерпевших более 3,2 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU