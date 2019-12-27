Тюменские предприниматели сразились на интеллектуальном турнире

СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-27T08:17:56+03:00

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Сто тюменских предпринимателей встретились на интеллектуальном благотворительном турнире, чтобы помочь подопечным Российского детского фонда.

В Тюмени прошёл уже третий благотворительный Кубок #MassOnClub, собравший 12 команд из самых разных сфер деятельности и аккумулировавший 162 000 рублей на счёт Тюменского отделения РДФ.

Фото - организаторы турнира.

– У нас играют политики, врачи, строители, юристы, блогеры, консалтеры, журналисты и отельеры, – рассказывает организатор зимнего Кубка, директор коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина. – А где ещё можно совместить нетворкинг, тренинг эффективного мозгового штурма, отличное настроение и благотворительность? Мы делаем всё, чтобы каждая из игр #MassOnClub была полезна и его игрокам, и подопечным фонда. Благотворительность должна приносить радость, доказательством этому служит каждая из игр, а также то, что «масоны» уже полгода проводят игры в Перми и собираются открывать свои двери в Москве в 2020 году!

За два игровых тура участники зимнего Кубка должны были ответить на 16 вопросов. А судили команды олимпийская чемпионка Альбина Ахатова, руководитель проекта «Интеллектуальное движение Тюменской области» Олег Войкин, заместитель председателя ТРО «Российский детский фонд» Галина Сушинских и владелица бизнес-отеля «Евразия» Светлана Раца.

– Несмотря на кажущуюся лёгкость и праздничность вопросов (тема игры была «Снежный маскарад»), команды очень по-разному подходили к выработке ответов и распределению командных ролей, поэтому борьба была очень жаркой, – рассказывает игрок команды «Хранители Севера» от Тюменской областной думы депутат Елена Кашкарова. – В этот раз нам не хватило всего пары баллов, чтобы войти в тройку призеров. Но я искренне рада за команды «Парацельс» одноименного центра лечения аллергии и астмы, «Салю‘Tis» от «ТюменьИнвестСтроя» и «Хранители закона» юридической компании «Аспект» – они показали потрясающую игру!

Фото - организаторы турнира.

В перерыве между игровыми турами был проведён благотворительный аукцион – предпринимателям представили 5 лотов от самых известных участников #MassOnClub. А все средства от их продажи поступили также на счёт Тюменского отделения РДФ. Самым дорогим лотом стал традиционный уже «чёрный ящик» с «талисманом игрока» из Индии. Он в долгой борьбе ушёл Светлане Чуйковой, директору компании «Авантаж», принеся к тому же ее команде дополнительный балл в игре.

Интеллектуальный благотворительный клуб существует в столице Западной Сибири с 15 марта 2018 года. За это время он помог Тюменскому отделению Российского детского фонда собрать больше двух миллионов рублей. Игры проводятся в двух форматах – ежемесячные встречи трех команд в первый вторник месяца, а также летний и зимний благотворительные Кубки на 12 команд. Следующий Кубок состоится 26 мая. Запись на участие в нем уже открыта в профиле клуба.

Фото - организаторы турнира.

Посмотреть, как проходят игры #MassOnClub можно по этой ссылке.