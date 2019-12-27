Трудоустройство выпускников с инвалидностью: ресурсы университета

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-27T08:12:25+03:00

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Важнейшей задачей любой организации высшего образования является подготовка выпускника к успешной трудовой деятельности, самореализации в профессии, занятию уверенной конкурентоспособной позиции на рынке труда. Выпускники вузов с инвалидностью чаще других испытывают трудности с трудоустройством по специальности.

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) большое внимание уделяется вопросам содействия в трудоустройстве студентам, имеющим инвалидность. Созданный на базе ТюмГУ Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) организует множество событий по данному направлению. «Самое главное, – отмечает Людмила Волосникова, директор РУМЦ ТюмГУ, – включить самих студентов с инвалидностью в активную работу по формированию собственной конкурентоспособности, мобильности, готовности учиться и трудиться. А мы им в этом помогаем».

На базе РУМЦ ТюмГУ действует call-центр (8-800-700-76-62, rumts@utmn.ru). Специалисты всегда готовы проконсультировать студентов, выпускников, преподавателей по вопросам, связанным с трудоустройством, получением образования, специальным условиям обучения.

Содействие включению людей с инвалидностью в трудовую деятельность – межведомственная задача, требующая координации усилий органов государственной власти, бизнеса, образовательных организаций и общественных объединений инвалидов. Относительно новым форматом такого взаимодействия стало проведение консультационной площадки РУМЦ ТюмГУ «Университет – территория инклюзии» в рамках IV регионального отборочного этапа чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. Участники чемпионата, работодатели и гости получили информацию о возможностях обучения в вузе, перспективных и востребованных профессиях.

Безусловно, важно, чтобы сами выпускники были готовы к трудоустройству. Ежегодно для студентов старших курсов проводятся мастер-классы, где они учатся составлять резюме, которое «покорит с первого взгляда», правильно вести себя на собеседовании, корректно отвечать на самые сложные и каверзные вопросы работодателей. Всё это необходимые знания и умения, которые придают уверенности в себе и повышают шансы на успех.

Такой комплексный подход, включающий в себя образование, общение и консультирование, вовлечение в инклюзивные события, использование коммуникационных возможностей информационных сетей, – ресурс, который создает РУМЦ ТюмГУ для содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью. Важно только иметь желание им воспользоваться, быть активным в построении собственного жизненного и профессионального пути.