2019-12-31T18:19:13+03:00
Экономика

Количество предпринимателей, подающих заявки на конкурс «Тюменская марка», выросло в 2019 году

Бизнесмены довольны результатами конкурса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Тюменская марка во VKФото: Тюменская марка во VK
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Тюменские бизнесмены довольны результатами конкурса «Тюменская марка», который состоялся в городе в конце прошлого года. По информации ИА «Тюменская линия», об этом они рассказали на встрече, прошедшей с главой города Русланом Кухаруком.

К примеру, руководитель одной из юридических компаний, после выставки к ним на семинары пришло в три раза больше людей, ещё несколько десятков задумались о том, чтобы стать индивидуальными предпринимателями.

По данным департамента экономики администрации Тюмени, в 2018-2019 годах субсидии предоставили 29 предпринимателям, которые занимаются промышленным производством, полиграфией, архитектурой и производством пищевых продуктов и здравоохранения на общую сумму 5,5 млн рублей. Прирост по уплате налогов получателями финансовой поддержки в 2018 году составил почти 27,8 млн рублей, что в пять раз превышает затраты городского бюджета на мероприятие по предоставлению субсидии субъектам МСП.

Выросло количество предпринимателей, которые подают заявки на конкурс. В 2019 году в «Тюменской марке» приняли участие 80 предпринимателей в семи номинациях. Победители 2019 году получили право использовать логотип конкурса и возможность получить субсидию в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Количество предпринимателей, подающих заявки на конкурс «Тюменская марка», выросло в 2019 году
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