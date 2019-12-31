Тюменские медики рассказали, как восстановить режим после новогодних праздников
Тюменские медики рассказали, как правильно восстановить режим после новогодних каникул, которые испытывают наш организм на прочность. По словам терапевта Светланы Мамедовой, режим дня выстроен в соответствии с внутренними часами человека (биоритмом). Если человек живёт в рамках своего биоритма, то он всегда бодр и готов к работе. Если нет, то теряется работоспособность и ухудшается здоровье.
- Сбившийся ритм даже на выходных может привести к апатии в понедельник. Особенно это сказывается на детях: именно поэтому они так часто именно в начале недели твердят родителям, что не хотят в школу или детский сад, - цитирует Светлану Мамедову издание «Тюменская область сегодня».
Родителям маленьких детишек напоминают, что не стоит пренебрегать дневным сном даже в новогодние каникулы. Если ребятишки спать не будут, значит в качестве «новогоднего подарка» папы и мамы получат истерики и непослушание.
Отступление от режима можно сделать только в новогоднюю ночь, а уже 1 января стоит входить в привычный график: ложиться спать в привычное время. Минимальное время для сна – восемь часов, сообщает "Вслух.ру".
ИСТОЧНИК KP.RU