Тюменские медики рассказали, как восстановить режим после новогодних праздников

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-31T15:17:07+03:00

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Тюменские медики рассказали, как правильно восстановить режим после новогодних каникул, которые испытывают наш организм на прочность. По словам терапевта Светланы Мамедовой, режим дня выстроен в соответствии с внутренними часами человека (биоритмом). Если человек живёт в рамках своего биоритма, то он всегда бодр и готов к работе. Если нет, то теряется работоспособность и ухудшается здоровье.

- Сбившийся ритм даже на выходных может привести к апатии в понедельник. Особенно это сказывается на детях: именно поэтому они так часто именно в начале недели твердят родителям, что не хотят в школу или детский сад, - цитирует Светлану Мамедову издание «Тюменская область сегодня».

Родителям маленьких детишек напоминают, что не стоит пренебрегать дневным сном даже в новогодние каникулы. Если ребятишки спать не будут, значит в качестве «новогоднего подарка» папы и мамы получат истерики и непослушание.

Отступление от режима можно сделать только в новогоднюю ночь, а уже 1 января стоит входить в привычный график: ложиться спать в привычное время. Минимальное время для сна – восемь часов, сообщает "Вслух.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU