2019-12-31T13:17:04+03:00
Новый год 2020

Какие новогодние мероприятия 2020 пройдут в Тюмени в Гилёвской роще

Публикуем подробную афишу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Какие новогодние мероприятия 2020 пройдут в Тюмени в Гилёвской рощеКакие новогодние мероприятия 2020 пройдут в Тюмени в Гилёвской рощеФото: Татьяна Коркина
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Гилёвскую рощу Тюмени в 2020 году выбрали главной «лесной» площадкой для новогодних мероприятий на открытом воздухе. Здесь запланированы «поцелуйные» игры, «путешествие в Антарктиду», массовая игра в снежки и многое другое. Ежедневно, с 28 декабря 2019 по 7 января 2020, Центр культуры и творчества «Тюмень» проводит в Гилёвке соревнования, конкурсы и игры.

Если по дням:

- 2 января пройдёт массовая игра в снежки;

- 3 января – День свиданий и поцелуйных игр;

- 4 января – День пингвина с викториной на тему Антарктиды;

- 5 января – забег-марафон Снегурочек;

- 6 января – конкурс красоты «Страшная сила» среди Бабок-Ёжек.

- 7 января – Рождество Христово, гости окунутся в атмосферу рождественских сказок.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», мероприятия начнутся в 12 часов. Вход: свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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