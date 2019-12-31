Какие новогодние мероприятия 2020 пройдут в Тюмени в Гилёвской роще
Гилёвскую рощу Тюмени в 2020 году выбрали главной «лесной» площадкой для новогодних мероприятий на открытом воздухе. Здесь запланированы «поцелуйные» игры, «путешествие в Антарктиду», массовая игра в снежки и многое другое. Ежедневно, с 28 декабря 2019 по 7 января 2020, Центр культуры и творчества «Тюмень» проводит в Гилёвке соревнования, конкурсы и игры.
Если по дням:
- 2 января пройдёт массовая игра в снежки;
- 3 января – День свиданий и поцелуйных игр;
- 4 января – День пингвина с викториной на тему Антарктиды;
- 5 января – забег-марафон Снегурочек;
- 6 января – конкурс красоты «Страшная сила» среди Бабок-Ёжек.
- 7 января – Рождество Христово, гости окунутся в атмосферу рождественских сказок.
Как сообщает «Тюменская область сегодня», мероприятия начнутся в 12 часов. Вход: свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU