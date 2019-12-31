Тюменцам рассказали об опасности длительного «новогоднего» запоя

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-31T12:39:01+03:00

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Чрезмерное употребление алкогольных напитков в новогодние праздники может привести к негативным последствиям. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. По её словам, употребление спиртного в большом количестве отрицательно скажется на здоровье человека.

- Однажды профессор Юрий Сиволап сказал: «Буду занудой – как пережить Новый год? Вообще-то у вас нет обязанности употреблять много, нет такого федерального закона. По традиции можно выпить бокал игристого, но нет абсолютно никаких причин пить все каникулы. Есть множество других развлечений, - отметила Александра Малыгина.

С отравлением алкоголем в больницу поступают пациенты с хроническим алкоголизмом и после длительных запоев. Почти на 90% эти люди – представители асоциального слоя населения, которые нигде не работают. Молодые пациенты поступают в клинику редко, и то, после алкогольной интоксикации.

Помните о своём здоровье, ведь алкоголь «изнашивает» организм, приводя к отказу органов, инсультам и инфарктам.

ИСТОЧНИК KP.RU