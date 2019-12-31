2019-12-31T10:05:01+03:00
Общество

Малышей готовят к школе с помощью новаций

«Предшкола нового поколения» помогает создать вокруг ребенка положительной эмоциональную атмосферу
Светлана БОРИСОВА
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Малышей готовят к школе с помощью новацийМалышей готовят к школе с помощью новацийФото: Татьяна Коркина
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Программа с использованием современных девайсов «Предшкола нового поколения» действует с января 2019 года в Винзилинском детском саду «Малышок». Комплект взаимосвязанных учебно-методических пособий помогает подготовить малышей к школе. Задания разработаны как для индивидуальной, так и для групповой работы.

Уникальность методического комплекта заключается в том, что программа является примером полной интеграции всех образовательных областей, а технология обучения, положенная в основу, доступна всем детям независимо от уровня развития способностей. Педагогов Винзилинского детского сада программа привлекла тем, что позволила выйти на новый профессиональный уровень, освоить современный инструментарий: обучающие планшеты, книги, специально созданные для работы детей и взрослых, особенностью которых является необычная подача материала и адаптированность для дошколят, а также применение в образовательном процессе современных методических пособий – «зоркое око» и «волшебное окно».

По итогам первого года работы специалисты отметили, что программа помогает создать вокруг ребенка положительной эмоциональную атмосферу, способствующую раскрепощению личности и активизирующей творческий потенциал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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