СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-31T08:25:53+03:00

На Ямале сформирована комиссия по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020

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Комиссия во главе с заместителем губернатора ЯНАО Александром Калининым сформирована на Ямале для координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, в состав межведомственной комиссии вошли руководители, должностные лица территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов региональной исполнительной власти и местного самоуправления и организаций, которые ответственны за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения-2020.

Сейчас во всех городских округах и муниципальных районах Ямала созданы и работают 13 комиссий по подготовке к проведению переписи. В двух муниципальных районах и в двух городских округах комиссии возглавляют главы муниципальных образований, в остальных муниципальных образованиях – заместители глав.

Как отметил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране, поэтому её проведение важно и для общества, и для государства.

- Несмотря на наличие массы социологических исследований, «больших данных» и административных баз только с помощью переписи населения можно получить адекватную картину социально-экономических процессов в стране, - отметил Дмитрий Журавлёв.

Собранная во время переписи информация ляжет в основу долгосрочного планирования развития страны и ключевых государственных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU