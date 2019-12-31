2019-12-31T08:25:53+03:00
Готовимся к переписи

На Ямале сформирована комиссия по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020

Перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
На Ямале сформирована комиссия по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020На Ямале сформирована комиссия по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020
Изменить размер текста:

Комиссия во главе с заместителем губернатора ЯНАО Александром Калининым сформирована на Ямале для координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, в состав межведомственной комиссии вошли руководители, должностные лица территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов региональной исполнительной власти и местного самоуправления и организаций, которые ответственны за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения-2020.

Сейчас во всех городских округах и муниципальных районах Ямала созданы и работают 13 комиссий по подготовке к проведению переписи. В двух муниципальных районах и в двух городских округах комиссии возглавляют главы муниципальных образований, в остальных муниципальных образованиях – заместители глав.

Как отметил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране, поэтому её проведение важно и для общества, и для государства.

- Несмотря на наличие массы социологических исследований, «больших данных» и административных баз только с помощью переписи населения можно получить адекватную картину социально-экономических процессов в стране, - отметил Дмитрий Журавлёв.

Собранная во время переписи информация ляжет в основу долгосрочного планирования развития страны и ключевых государственных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменским детям в рамках акции подарили пуховики и теплые сапоги
Александр Моор исполнил мечты юных тюменцев
Малышей готовят к школе с помощью новаций
Тюменские психологи раскрыли секрет семейного счастья в Новом году
Дети поселка Новотарманский будут заниматься в кабинете робототехники
На Ямале сформирована комиссия по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020
Детям из Тюменского района устроили зимние забавы в «Кулига-парке»
Тюменских школьников ждёт пятая учебная четверть
Тюменским автомобилистам напоминают: не стоит садиться за руль пьяным
Погода на 31 декабря в Тюмени: к вечеру может пойти снег
В Тюмени сданы долгострои на улице Выборгской
Угроза жизни и здоровью воспитанников: в тюменском детсаду выявлены многочисленные нарушения
У тюменки, наевшейся грибов, начались галлюцинации
Опасные питбули, холод в квартирах и новый руководитель спасателей: публикуем главные новости Тюмени 30 декабря 2019 г.
У тюменского ТРЦ выросла самая большая в городе горка
Тюменцы массово устанавливают киоски, где незаконно торгуют фейерверками
В Тюмени из-за морозов отменили богатырские забавы
Почти пятьдесят пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Волонтеры провели в Тюмени операцию «Дед Мороз»
Тюменские коммунальщики переходят на усиленный режим работы