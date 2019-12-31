Тюменским автомобилистам напоминают: не стоит садиться за руль пьяным

СЕГОДНЯ 06:14 2019-12-31T06:14:16+03:00

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Даже в небольшом количестве спиртные напитки могут сыграть с водителем злую шутку Новогодние праздники часто становятся поводом, чтобы поднять бокалы за здоровье близких и родных. Однако, какой бы небольшой казалось количество употребляемого алкоголя, садиться за руль после выпитого нельзя. Тем более не стоит пытаться обмануть алкотестер, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

По словам заведующей диспансерного отделения Областного наркологического диспансера Оксаны Конищевой, обмануть прибор советы из интернета не помогут. А жевательная резинка только «замаскирует» запах выпитого, а показания алкотестера точно не изменятся.

- Люди пытаюсь найти любые пути, чтобы умудриться избежать наказания, и совершенно не думают о последствиях своих нарушений. А ведь это может стоит жизни людей, - рассказала Оксана Конищева. - В состоянии алкогольного опьянения у водителя замедляются реакции, и он не может адекватно анализировать свои действия. Потому ответ на вопрос – сколько выпить спиртного, чтобы сесть за руль – очевиден. Нисколько.

ИСТОЧНИК KP.RU