Ночная смена дорожных рабочих вышла на борьбу со снегопадом в Тюмени

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-26T18:44:54+03:00

Их задача сделать к утру улицы города чище

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В Тюмени продолжают ликвидировать последствия снегопада. С 20 часов на службу заступила ночная смена дорожных рабочих.

Им предстоит в усиленном режиме будет приводить в порядок городские улицы, в том числе Пермякова, Широтную, Первомайскую, Ленина, Республики, Мельникайте, отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что в настоящее время в областном центре работает около тридцати подрядных организаций. Они должны завершить работы по очистке подходов и подъездов к остановкам, расчистить все автобусные полосы, мосты, путепроводы.

- Задача дорожных служб подготовить дороги к наступлению нового рабочего дня. На уборку выйдет около пятисот единиц техники. Улицы прометут еще раз, а снег начнут вывозить на полигоны, - добавили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU