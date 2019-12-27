Погода на 27 декабря в Тюмени: день без осадков

СЕГОДНЯ 05:01 2019-12-27T05:01:28+03:00

Солнца в этот день также не будет

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Сегодня, 27 декабря, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Ночью пойдет мелкий снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 9 градусов, днем станет морозней на один градус. Вечером ожидается такая же температура, что и днем. В этот день будет дуть восточный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 2–4 метра в секунду.

В этот день почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями: «В декабре мороз нарастает, зато день прибывает». В старину говорили: «Зима ночи урвала, дня притачала». Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.

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ИСТОЧНИК KP.RU