2019-12-27T08:04:01+03:00
Общество

На улице Дамбовской в Тюмени обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Дамбовской в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Дамбовской в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 27 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 11.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Дамбовской и Губкина.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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