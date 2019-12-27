2019-12-27T08:06:41+03:00
Общество

Схемы движения сразу четырех автобусов изменят в Тюмени

Нововведение вступит в силу с 28 декабря
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени изменят схемы движения сразу четырех автобусов.В Тюмени изменят схемы движения сразу четырех автобусов.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени изменятся схемы движения четырех маршрутов. Произойдет это с 28 декабря.

Так, в схемы маршрута № 16 «Улица Созидателей – Тюменский индустриальный университет», № 39 «СК «Здоровье – улица Созидателей», № 45 «ЖК «Звездный городок» – улица Созидателей» и № 89 «ЖДВ – улица Созидателей» включат промежуточные остановочные пункты «Улица Андрея Бушуева» (в прямом и обратном направлении).

По информации МКУ «Тюменьгортранс», промежуточные остановки «Ул. Арктическая» в прямом и обратном направлении переименованы на «Проезд Ямбургский».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белым мишкам в Тюмени дали имена
Директор тюменской компании провернул крупную аферу с недвижимостью
Тюменские предприниматели сразились на интеллектуальном турнире
Тюменец с другом избил родственника и похитил его документы для оформления кредита
Трудоустройство выпускников с инвалидностью: ресурсы университета
Схемы движения сразу четырех автобусов изменят в Тюмени
На улице Дамбовской в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 27 декабря в Тюмени: день без осадков
Ночная смена дорожных рабочих вышла на борьбу со снегопадом в Тюмени
Ограбление ломбарда, снегоходы на продажу и мощный снегопад: публикуем главные новости Тюмени 26 декабря 2019 г.
В Тюмени сожгли более 7 тысяч кроссовок и толстовок известных брендов
Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стреляли из ружья в Тобольске
В Тюмени вооруженный человек совершил разбойное нападение на ломбард
На базе семейной стоматологии «Доктор Альбус» открылся музей стоматологической миниатюры
Александр Моор: Ильгиз Шарипов – выдающийся человек