Схемы движения сразу четырех автобусов изменят в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:18 2019-12-27T08:06:41+03:00

Нововведение вступит в силу с 28 декабря

Изменить размер текста: A A

В Тюмени изменятся схемы движения четырех маршрутов. Произойдет это с 28 декабря.

Так, в схемы маршрута № 16 «Улица Созидателей – Тюменский индустриальный университет», № 39 «СК «Здоровье – улица Созидателей», № 45 «ЖК «Звездный городок» – улица Созидателей» и № 89 «ЖДВ – улица Созидателей» включат промежуточные остановочные пункты «Улица Андрея Бушуева» (в прямом и обратном направлении).

По информации МКУ «Тюменьгортранс», промежуточные остановки «Ул. Арктическая» в прямом и обратном направлении переименованы на «Проезд Ямбургский».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU