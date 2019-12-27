СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-27T08:08:30+03:00

Тюменец с другом избил родственника и похитил его документы для оформления кредита. Фото: Ольга Крыльцова

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В заводоуковскую полицию обратился местный житель. 40-летний мужчина сообщил, что стал жертвой нападения своего родственника и его друга. Преступники похитили документы и имущество.

– Задержаны безработные парни, 1990 и 1992 годов рождения. На допросе молодые люди признались, что для приобретения алкоголя решили оформить микрокредит. Для этого они похитили у родственника паспорт и сберегательную книжку, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что задержанные избили потерпевшего и забрали у него деньги и ноутбук, который позже хотели сдать в комиссионный магазин.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Хищение документов», «Разбой» и «Грабеж». Теперь тунеядцам грозит до десяти лет лишения свободы каждому. В настоящее время они заключены под стражу, похищенное имущество возвращено владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU