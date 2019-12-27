2019-12-27T10:18:47+03:00
Происшествия

Тюменские предприятия уклоняются от уплаты налогов за счет подставных директоров

Виновным грозит крупный штраф и даже исправительные работы
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские предприятия уклоняются от уплаты налогов за счет подставных директоров. Фото - pixabay.com.Тюменские предприятия уклоняются от уплаты налогов за счет подставных директоров. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области с начала года установлены 53 подставных директора фирм. Все они за денежное вознаграждение или по просьбе дельцов согласились зарегистрировать на себя фирмы.

– Преступления выявлены в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и в Тюменском районе. Как правило, эти организации используются для уклонения от уплаты налогов, совершения мошенничества, отмывания денежных средств, добытых преступным путем, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в суд было направлено 31 уголовное дело, по большинству уже вынесены обвинительные приговоры. К примеру, житель областного центра был оштрафован на 100 тысяч рублей за такое нарушение.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя Курганской области, который создал в Тюмени организацию и стал ее номинальным учредителем.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени сильно подорожали услуги такси. Это связывают с прошедшим снегопадом
Медики и спасатели рассказали подробности о пожаре в тюменском пансионате
В Тюмени на путях горел поезд
В Тюмени на Олимпийской горит пансионат. Детей эвакуируют с верхних этажей
Пропавшая в Тюмени школьница может направляться в столицу
Тюменские предприятия уклоняются от уплаты налогов за счет подставных директоров
Тюменскую семью не пустили на Мальдивы из-за неоплаченных налогов
Белым мишкам в Тюмени дали имена
Директор тюменской компании провернул крупную аферу с недвижимостью
Тюменские предприниматели сразились на интеллектуальном турнире
Тюменец с другом избил родственника и похитил его документы для оформления кредита
Трудоустройство выпускников с инвалидностью: ресурсы университета
Схемы движения сразу четырех автобусов изменят в Тюмени
На улице Дамбовской в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 27 декабря в Тюмени: день без осадков
Ночная смена дорожных рабочих вышла на борьбу со снегопадом в Тюмени
Ограбление ломбарда, снегоходы на продажу и мощный снегопад: публикуем главные новости Тюмени 26 декабря 2019 г.
В Тюмени сожгли более 7 тысяч кроссовок и толстовок известных брендов
Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стреляли из ружья в Тобольске
В Тюмени вооруженный человек совершил разбойное нападение на ломбард
На базе семейной стоматологии «Доктор Альбус» открылся музей стоматологической миниатюры
Александр Моор: Ильгиз Шарипов – выдающийся человек