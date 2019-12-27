Тюменские предприятия уклоняются от уплаты налогов за счет подставных директоров

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-27T10:18:47+03:00

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В Тюменской области с начала года установлены 53 подставных директора фирм. Все они за денежное вознаграждение или по просьбе дельцов согласились зарегистрировать на себя фирмы.

– Преступления выявлены в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и в Тюменском районе. Как правило, эти организации используются для уклонения от уплаты налогов, совершения мошенничества, отмывания денежных средств, добытых преступным путем, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в суд было направлено 31 уголовное дело, по большинству уже вынесены обвинительные приговоры. К примеру, житель областного центра был оштрафован на 100 тысяч рублей за такое нарушение.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя Курганской области, который создал в Тюмени организацию и стал ее номинальным учредителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU