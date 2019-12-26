2019-12-26T16:40:52+03:00
Общество

Ограбление ломбарда, снегоходы на продажу и мощный снегопад: публикуем главные новости Тюмени 26 декабря 2019 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В Тюмени совершено разбойное нападение на ломбард, который находится на улице Пермякова. В настоящее время молодой человек, отважившийся на такой поступок, находится в розыске.

Неизвестный под угрозой ножа похитил ювелирные украшения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Тюмени совершено ограбление ломбарда. Фото - УМВД Тюменской области.

В Тюмени совершено ограбление ломбарда. Фото - УМВД Тюменской области.

2. В Тюмени «Сибирский научно-аналитический центр» распродает транспортные средства, которые числятся на балансе предприятия. Стоимость автомобилей оценили в 19,3 миллиона рублей.

«Сибнац» планирует продать 37 транспортных средств, чтобы частично погасить свои долги.

Тюменский Сибнац распродает снегоходы. Фото - pixabay.com.

Тюменский Сибнац распродает снегоходы. Фото - pixabay.com.

3. Мощный снегопад, обрушившийся на Тюмень сегодня, 26 декабря, ночью, стал причиной усиленной работы местных коммунальщиков. За ночь с улиц областного центра вывезено 13,5 тысячи кубометров снега.

Специальные дорожные службы стараются максимально справиться с ликвидацией последствий снегопада. На уборке было задействовано 390 дорожных машин.

4. В Тюмени за дачу взятки должностному лицу оштрафован студент ТИУ. Молодой человек выплатит крупную сумму денег за такое нарушение.

Студент-заочник в феврале прошлого года узнал, что старший преподаватель кафедры за 90 тысяч предоставит ему выпускную квалификационную работу и гарантирует ее допуск до защиты с получением положительной отметки. Тогда парень решил дать взятку, но через посредников.

5. У тюменских полицейских новый начальник. Леонид Коломиец до вчерашнего дня руководил омским УМВД.

Указом президента Российской Федерации от 25 декабря этого года Леонид Коломиец назначен на должность начальника УМВД России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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