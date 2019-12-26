Александр Моор: Ильгиз Шарипов – выдающийся человек

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-26T15:46:26+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 26 декабря, рассказал на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» о капитане запаса пограничных войск, ветеране боевых действий в Афганистане, членп общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Ильгизе Карибулловиче Шарипове.

По словам главы региона, больше двух десятков лет он ведёт активную деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи. После встречи с ним многие выпускники школ выбрали для себя профессию военного.

«У Ильгиза Карибулловича множество наград: ордена Красного Знамени и Красной Звезды, медаль «За отвагу» и другие. Недавно к ним добавилась медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», – написал в соцсетях Александр Моор.

Губернатор признался: он испытывает гордость, что такие люди – его земляки, и подчеркнул, что Ильгиз Шарипов – патриот и выдающийся человек, который заслуживает большого уважения.

ИСТОЧНИК KP.RU