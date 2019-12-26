СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-26T15:53:10+03:00

Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стреляли из ружья в Тобольске. Фото: Ольга Крыльцова

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Женщина, в которую стреляли из ружья в Тобольске, пришла в сознание. Об этом сообщают медики.

– Пациентка пришла в сознание. В настоящее время она проходит лечение в травматологическом отделении областной больницы города Тобольска, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что состояние тоболячки оценивается как удовлетворительное.

Напомним, жуткий вооруженный инцидент произошел в одной из квартир в шестом микрорайоне Тобольска 19 декабря. В пару из охотничьего ружья стрелял мужчина, который после этого свел счеты с жизнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU