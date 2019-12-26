Сбербанк профинансировал строительство «Арсиб Тауэр» в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-26T15:39:58+03:00

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство 1-й и 2-й очередей многофункционального центра «АРСИБ Тауэр» по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корп. 1. Кредитная линия с лимитом более 1,7 млрд рублей была оформлена по программе субсидирования Минэкономразвития РФ 8,5.

– 2019 год был переходным в сфере девелопмента жилой недвижимости, и Сбербанк активно поддерживал застройщиков в период изменившегося законодательства долевого строительства со счетами эскроу. Тем не менее банк не оставил без внимания и другие сферы инвестиционного финансирования. Суть данной сделки заключается в кредитовании строительства многофункционального центра под будущий доход, который он принесет через несколько лет. Уверен, что данный проект, несомненно, будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики Тюменской области, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Многофункциональный центр «АРСИБ Тауэр» построят на месте торгового центра «Тюменский». 12-этажное здание будет включать в себя торгово-развлекательный центр, бизнес-центр, трёхзвёздочную гостиницу международного оператора, парковочную зону, включая подземный паркинг. Торгово-развлекательный центр готов разместить более 200 магазинов, продуктовый супермаркет, детский и развлекательный центры, кинотеатр, фудкорты, кафе и рестораны. Площадь 1-й и 2-й очередей МФЦ составит 73 000 квадратных метров, а номерной фонд гостиничного комплекса – 133 номера.

– Идея строительства центра появилась более 10 лет назад. На пути реализации проекта мы столкнулись с рядом сложностей, с которыми успешно справились. Надеемся, что при финансовой поддержке Сбербанка мы завершим строительство и откроем двери нашего многофункционального центра «АРСИБ Тауэр» для жителей города Тюмени в установленные сроки, – прокомментировал Левон Степанян, генеральный директор ООО «УК Арсиб холдинг групп».