2019-12-26T15:36:16+03:00
Здоровье

На базе семейной стоматологии «Доктор Альбус» открылся музей стоматологической миниатюры

Вадим Бегун
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На базе семейной стоматологии «Доктор Альбус» открылся музей стоматологической миниатюры. Фото - «Доктор Альбус».На базе семейной стоматологии «Доктор Альбус» открылся музей стоматологической миниатюры. Фото - «Доктор Альбус».
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Главным экспонатом стала собирательная акулья челюсть, состоящая из окаменелостей нескольких видов акул – Hybodus sp., Eostriatolamia subulata и Scapanorynchus Turonien – возрастом от 5 до 40 миллионов лет.

– Данный экспонат – результат шести экспедиций, которые были организованы при поддержке семейной стоматологии «Доктор Альбус» в места большого скопления древностей в Тюменской и Свердловской областях. Участникам экспедиции удалось найти несколько сотен окаменелостей: костей, зубов акул, скатов. Все материалы были направлены на детальные исследования специалистам в Москву и Екатеринбург. А экспедиционная деятельность будет продолжаться, – заверил Алексей Кондрахин, организатор экспедиций.

Также в коллекцию музея вошли стоматологические миниатюры из разных уголков мира: Австрии, Англии, Германии, США, Чехии, Испании, Голландии, Италии, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции, Китая и др. Экспозиция включает и антикварные вещицы, одна из них – оставшаяся со времен СССР винтажная статуэтка мальчика, чистящего зубы. Есть и экспонаты, созданные специально для музея – например, картина «Мэрилин Монро и Микки Маус», проект московской креативной студии Razzle Dazzle.

Чтобы попасть в музей, достаточно записаться на прием к доктору. Тем самым можно совместить полезное с приятным: и здоровье зубов сохранить, и кругозор расширить.

Если же ваши зубы в полном порядке, тогда Альбус просто ждёт вас в свой музей в гости!

Часть экспозиции доступна и в виртуальном варианте на сайте Стоматологии.

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