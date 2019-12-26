2019-12-26T15:33:01+03:00
Происшествия

Легковушка против грузовика: смертельное ДТП произошло на тюменской трассе

Автоинспекторы призывают выбирать скоростной режим с учетом погоды
Вадим Бегун
Поделиться:
Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе. Фото - очевидцы.Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе. Фото - очевидцы.
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 декабря, на трассе ТюменьОмск произошло трагическое ДТП. Очевидцы дорожного инцидента с участием грузовика компании «Красное и белое» сообщают об одном погибшем.

– На 110-м километре автодороги столкнулись легковой автомобиль «Рено» и грузовик «Исузу». По предварительным данным, водитель французской иномарки выехал на встречную полосу, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия погиб 38-летний мужчина, который сидел за рулем легковушки, передает «МегаТюмень». Автоинспекторы просят водителей выбирать скоростной режим с учетом погоды. Отметим, что сейчас в Тюмени идет снег.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени сожгли более 7 тысяч кроссовок и толстовок известных брендов
Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стреляли из ружья в Тобольске
В Тюмени вооруженный человек совершил разбойное нападение на ломбард
На базе семейной стоматологии «Доктор Альбус» открылся музей стоматологической миниатюры
Александр Моор: Ильгиз Шарипов – выдающийся человек
Легковушка против грузовика: смертельное ДТП произошло на тюменской трассе
Сбербанк профинансировал строительство «Арсиб Тауэр» в Тюмени
Тюменское предприятие-банкрот продает машины и снегоходы
На тюменском железнодорожном вокзале будут проверять багаж пассажиров
Не смогла бы даже пить воду: тюменская пенсионерка проглотила орех
По факту гибели от пожара в тюменском хостеле возбуждено уголовное дело. Найден еще один погибший
Более пятисот спецмашин борются с последствиями мощнейшего снегопада в Тюмени
Жители Тюменской области выбрали самые значимые в этом году события
В Тюмени студента крупно оштрафовали за взятку преподавателю
Книга лучший – подарок... себе
Мое профессиональное будущее в Ялуторовской школе-интернате
Тюменским полицейским назначили нового начальника
Тюменские автомобилисты встали в длинную пробку на улице 50 лет ВЛКСМ
Безработная тоболячка украла дорогой телефон в фитнес-клубе
Тюменцев приглашают попробовать пельменные блюда разных народов мира
В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок
Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени
На улице Ватутина в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 26 декабря в Тюмени: следим за небом
Невменяемая няня, пожар в колонии и истязания прохожего: публикуем главные новости Тюмени 25 декабря 2019 г.