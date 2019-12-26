Легковушка против грузовика: смертельное ДТП произошло на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-26T15:33:01+03:00

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Сегодня, 26 декабря, на трассе Тюмень – Омск произошло трагическое ДТП. Очевидцы дорожного инцидента с участием грузовика компании «Красное и белое» сообщают об одном погибшем.

– На 110-м километре автодороги столкнулись легковой автомобиль «Рено» и грузовик «Исузу». По предварительным данным, водитель французской иномарки выехал на встречную полосу, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия погиб 38-летний мужчина, который сидел за рулем легковушки, передает «МегаТюмень». Автоинспекторы просят водителей выбирать скоростной режим с учетом погоды. Отметим, что сейчас в Тюмени идет снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU