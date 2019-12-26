2019-12-26T13:39:47+03:00
Общество

Тюменское предприятие-банкрот продает машины и снегоходы

Самый дорогой актив оценен почти в три миллиона рублей
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменское предприятие-банкрот продает машины и снегоходы. Фото - pixabay.com.Тюменское предприятие-банкрот продает машины и снегоходы. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени Сибирский научно-аналитический центр распродает транспортные средства, которые числятся на балансе предприятия. Стоимость автомобилей оценили в 19,3 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте Единого федерального реестра о банкротстве, следует, что Сибнац планируется продать 37 транспортных средств, чтобы частично погасить свои долги.

Так, самым дорогим лотом стал транспортер с буровой установкой. Его оценили в 2,9 миллиона рублей. Кроме того, на продажу выставлен автомобиль Mersedes-Benz VIANO, который стоит более одного миллиона рублей, а также снегоходы «Буран» за 160 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что компании «Сибирский научно-аналитический центр» пришлось реализовать свои награды из-за многомиллионных долгов. Предприятие стало банкротом в начале июля этого года, с тех пор учредители распродают имущество.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменское предприятие-банкрот продало свои медали из-за огромных долгов

Всего у организации было 19 наград (подробнее)

Старейшее предприятие Тюмени признано банкротом

СибНац задолжал более 50 миллионов рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк профинансировал строительство «Арсиб Тауэр» в Тюмени
Тюменское предприятие-банкрот продает машины и снегоходы
На тюменском железнодорожном вокзале будут проверять багаж пассажиров
Не смогла бы даже пить воду: тюменская пенсионерка проглотила орех
По факту гибели от пожара в тюменском хостеле возбуждено уголовное дело. Найден еще один погибший
Более пятисот спецмашин борются с последствиями мощнейшего снегопада в Тюмени
Жители Тюменской области выбрали самые значимые в этом году события
В Тюмени студента крупно оштрафовали за взятку преподавателю
Книга лучший – подарок... себе
Мое профессиональное будущее в Ялуторовской школе-интернате
Тюменским полицейским назначили нового начальника
Тюменские автомобилисты встали в длинную пробку на улице 50 лет ВЛКСМ
Безработная тоболячка украла дорогой телефон в фитнес-клубе
Тюменцев приглашают попробовать пельменные блюда разных народов мира
В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок
Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени
На улице Ватутина в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 26 декабря в Тюмени: следим за небом
Невменяемая няня, пожар в колонии и истязания прохожего: публикуем главные новости Тюмени 25 декабря 2019 г.