Тюменское предприятие-банкрот продает машины и снегоходы

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-26T13:39:47+03:00

Самый дорогой актив оценен почти в три миллиона рублей

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В Тюмени Сибирский научно-аналитический центр распродает транспортные средства, которые числятся на балансе предприятия. Стоимость автомобилей оценили в 19,3 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте Единого федерального реестра о банкротстве, следует, что Сибнац планируется продать 37 транспортных средств, чтобы частично погасить свои долги.

Так, самым дорогим лотом стал транспортер с буровой установкой. Его оценили в 2,9 миллиона рублей. Кроме того, на продажу выставлен автомобиль Mersedes-Benz VIANO, который стоит более одного миллиона рублей, а также снегоходы «Буран» за 160 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что компании «Сибирский научно-аналитический центр» пришлось реализовать свои награды из-за многомиллионных долгов. Предприятие стало банкротом в начале июля этого года, с тех пор учредители распродают имущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU