2019-12-26T12:51:31+03:00
Здоровье

Не смогла бы даже пить воду: тюменская пенсионерка проглотила орех

Врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы извлечь его
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменская пенсионерка проглотила орех. Фото - pixabay.com.Тюменская пенсионерка проглотила орех. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени пожилая женщина проглотила кусочек ореха. За дело пришлось взяться местным врачам-эндоскопистам.

– Кусок практически полностью перекрыл просвет пищевода. Если бы специалисты его не удалили, женщина не смогла бы глотать даже воду. Врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы извлечь его, не прибегая к открытой операции. Кусок пищи был плотно охвачен стенками пищевода, а из-за гладкой поверхности специальные щипцы с него попросту соскальзывали, – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 2 Анастасия Дембицкая.

В медучреждении также сообщили, что недавно к ним обратился мужчина, решивший, что он проглотил зубочистку. Однако в этот раз всё обошлось: при обследовании опасного предмета не обнаружили.

Помощь эндоскопистов потребовалась и двухлетней девочке, маме которой показалось, что малышка проглотила несколько гидрогелевых шариков. Однако и в ее организме инородных тел не было. Всего же за этот год врачи больницы извлекли инородные предметы из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей у 132 жителей региона.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк профинансировал строительство «Арсиб Тауэр» в Тюмени
Тюменское предприятие-банкрот продает машины и снегоходы
На тюменском железнодорожном вокзале будут проверять багаж пассажиров
Не смогла бы даже пить воду: тюменская пенсионерка проглотила орех
По факту гибели от пожара в тюменском хостеле возбуждено уголовное дело. Найден еще один погибший
Более пятисот спецмашин борются с последствиями мощнейшего снегопада в Тюмени
Жители Тюменской области выбрали самые значимые в этом году события
В Тюмени студента крупно оштрафовали за взятку преподавателю
Книга лучший – подарок... себе
Мое профессиональное будущее в Ялуторовской школе-интернате
Тюменским полицейским назначили нового начальника
Тюменские автомобилисты встали в длинную пробку на улице 50 лет ВЛКСМ
Безработная тоболячка украла дорогой телефон в фитнес-клубе
Тюменцев приглашают попробовать пельменные блюда разных народов мира
В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок
Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени
На улице Ватутина в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 26 декабря в Тюмени: следим за небом
Невменяемая няня, пожар в колонии и истязания прохожего: публикуем главные новости Тюмени 25 декабря 2019 г.