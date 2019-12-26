Не смогла бы даже пить воду: тюменская пенсионерка проглотила орех

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-26T12:51:31+03:00

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В Тюмени пожилая женщина проглотила кусочек ореха. За дело пришлось взяться местным врачам-эндоскопистам.

– Кусок практически полностью перекрыл просвет пищевода. Если бы специалисты его не удалили, женщина не смогла бы глотать даже воду. Врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы извлечь его, не прибегая к открытой операции. Кусок пищи был плотно охвачен стенками пищевода, а из-за гладкой поверхности специальные щипцы с него попросту соскальзывали, – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 2 Анастасия Дембицкая.

В медучреждении также сообщили, что недавно к ним обратился мужчина, решивший, что он проглотил зубочистку. Однако в этот раз всё обошлось: при обследовании опасного предмета не обнаружили.

Помощь эндоскопистов потребовалась и двухлетней девочке, маме которой показалось, что малышка проглотила несколько гидрогелевых шариков. Однако и в ее организме инородных тел не было. Всего же за этот год врачи больницы извлекли инородные предметы из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей у 132 жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU