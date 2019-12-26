2019-12-26T12:46:49+03:00
Происшествия

По факту гибели от пожара в тюменском хостеле возбуждено уголовное дело. Найден еще один погибший

Расследование в настоящее время продолжается
Вадим Бегун
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По факту гибели от пожара в тюменском хостеле возбуждено уголовное дело. Фото - СК Тюменской области.По факту гибели от пожара в тюменском хостеле возбуждено уголовное дело. Фото - СК Тюменской области.
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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин в жилом доме на улице Олега Кошевого. Виновного будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

– По версии следствия, 24 декабря этого года вечером на третьем этаже жилого дома, в котором хозяева сдавали комнаты, произошло возгорание. На момент пожара в доме находились собственники и 38 постояльцев. После тушения на первом этаже нашли тела двух мужчин. Остальным жильцам удалось спастись, троим была оказана медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются личности погибших, проведены осмотры места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели. Кроме того, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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