По факту гибели от пожара в тюменском хостеле возбуждено уголовное дело. Найден еще один погибший

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-26T12:46:49+03:00

По факту гибели от пожара в тюменском хостеле возбуждено уголовное дело. Фото - СК Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин в жилом доме на улице Олега Кошевого. Виновного будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

– По версии следствия, 24 декабря этого года вечером на третьем этаже жилого дома, в котором хозяева сдавали комнаты, произошло возгорание. На момент пожара в доме находились собственники и 38 постояльцев. После тушения на первом этаже нашли тела двух мужчин. Остальным жильцам удалось спастись, троим была оказана медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются личности погибших, проведены осмотры места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели. Кроме того, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Гастелло в Тюмени горит гостиница

Спасены два человека, погибших нет (подробнее)

В тюменской гостинице, где накануне полыхал пожар, сгорел постоялец

Его тело было обнаружено спасателями после разбора завалов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU