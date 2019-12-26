2019-12-26T15:50:54+03:00
Происшествия

В Тюмени сожгли более 7 тысяч кроссовок и толстовок известных брендов

Продукция, завезенная на территорию региона, оказалась контрафактом
Вадим Бегун
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Тюменские полицейские сожгли одежду. Фото - Тюменская таможня.Тюменские полицейские сожгли одежду. Фото - Тюменская таможня.
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В Тюмени уничтожена часть контрафактной продукции, которую изъяли мобильные группы таможенных органов. В огне сгорели 7 с половиной тысяч единиц одежды «Адидас», «Рибок», «Найк» и других не менее известных марок.

В настоящее время на складах Тюменской таможни хранится более 287 тысяч единиц контрафактной продукции. Общая сумма ущерба правообладателям товарных знаков составляет 666 миллионов рублей.

– Среди подделок – игрушки с нанесенной маркировкой «My little pony», «L.O.L. Surprise», одежда и обувь с товарными знаками Adidas, Reebok, Nike, Gucci, парфюм, маркированный символикой «Dior», «Givenchy», «Versace», «Dolce&Gabbana», а также аксессуары для мобильных телефонов и автомобильные запчасти, – сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Тюменской таможни Ксения Лахтина.

По ее словам, поддельные товары могут быть опасны для жизни и здоровья граждан. Кроме того, реализация контрафактной продукции наносит серьезный ущерб деятельности добросовестных предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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