2019-12-26T11:12:00+03:00
Звезды

Жители Тюменской области выбрали самые значимые в этом году события

Всего в топ вошли пять ключевых мероприятий
Вадим Бегун
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Жители Тюменской области выбрали самые значимые в этом году события. Рисунок Новосёловой Ксении,Жители Тюменской области выбрали самые значимые в этом году события. Рисунок Новосёловой Ксении,
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Проект «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» признан лучшим PR-проектом года в Тюменской области. Жители региона выбрали пять ключевых событий, которые наиболее запомнились им в этом году.

Как известно, координатором проекта является первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. По его словам, «Путешествие…» призвано привлечь внимание к области жителей других регионов и иностранных туристов как к родине великого сказочника.

Так, в течение года был запущен сайт, мобильное приложение, установлен арт-объект в центре Тюмени, открыта уличная экспозиция на площади у администрации. Кроме того, состоялся театральный фестиваль одной сказки, были реализованы и другие идеи.

«Лучшим туристическим проектом года» стал региональный бренд Visit Tyumen. В его рамках к 75-летию Тюменской области был выпущен видеоролик «Земля больших людей».

Мероприятием года признан концерт под открытым небом, который Тюменский филармонический оркестр исполнил вместе с оперными солистами Мариинки к юбилею области. А в номинации «Арт-объект года» победу одержали светящиеся белые медведи, передает рейтинговое агентство «Сибирь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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