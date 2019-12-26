Книга лучший – подарок... себе

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-26T11:07:56+03:00

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Чем занять себя, когда оливье и холодец съедены, 10 сезонов сериала закончились, а для горок слишком холодно (или, наоборот, дождливо)? Этот вопрос зададут себе тысячи россиян, вступивших в водоворот нескончаемых новогодних праздников. Тестируя сервисы МегаФона в рамках проекта «Испытано на себе», я узнал о предложении оператора, которое сделает длинные выходные веселее, причем бесплатно.

О пользе чтения

Читать книги нужно сразу по нескольким причинам. «Удивил!» – возможно, скажете вы. Только не торопитесь бросать этот текст из-за прописных истин. Вы ведь в курсе, что чтение развивает воображение, расширяет кругозор и обогащает словарный запас? А также снижает стресс, улучшает память, концентрацию и сон и даже является отличной профилактикой болезни Альцгеймера? Да будет вам известно, что чтение книг, помимо всего вышеперечисленного, способно напрямую влиять на ваш доход! Учёные сравнивали финансовые показатели людей, которые регулярно заглядывают в книги, с теми, кто практически не берёт их в руки. Результаты исследования налицо: читающие даже зарабатывают больше!

МегаФон + «Литрес»

Уже предвкушаю ответ, что времени читать нет. Но впереди у нас 8 дней новогодних выходных, на которых даже суперзанятой предприниматель будет иметь возможность взять в руки книгу. А с услугой «МегаФон Книги» это становится очень удобно. Данный сервис оператор запустил совместно с «Литрес» – крупнейшим представителем рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Это значит, что вас ждут более 100 000 книг любых жанров: от детективов и любовных романов до бизнес-литературы и эзотерики. И кстати, при регистрации первые семь дней использования сервиса бесплатны. Делюсь лайфхаком: наберите *424*4# со своего номера МегаФона и наслаждайтесь неделей чтения. Далее цена сервиса по подписке составит 7 рублей в день. Можно дождаться каникул и прекрасно провести досуг. Либо не ждать и запрыгнуть в удивительные литературные миры мастеров слова уже сейчас.

В сервисе «МегаФон Книги» быстрая регистрация с помощью номера телефона. Фото - МегаФон.

Окей, тестируем

Перехожу по ссылке https://books.megafon.ru/ и ввожу номер мобильного телефона. В ответ получаю четырёхзначный код, который нужно написать на сайте для подключения сервиса. Вроде бы всё интуитивно понятно. Почти сразу получаю сообщение, что я подключен к «МегаФон Книги» с логином и паролем для входа на сайт. Собственно, на этом всё. Можно заходить в каталог megafon.litres.ru, читать по подписке то, что нравится или интересно. В телефоне или с экрана компьютера.

Кстати, в личном кабинете «МегаФон Книги» нашёл раздел «Мои акции», где мне предложили выбрать книгу в подарок из коллекции декабря 2019 года. Оказывается, раз в месяц получить книжку бесплатно могут все абоненты тарифных планов «Включайся!». Давно хотел прочесть «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина (18+), а здесь как раз можно «взять себе». Беру.

До 100 000 книг буквально за пару кликов! Фото - МегаФон.

Я же просто могу зайти на «Литрес»! В чём выгода от использования «МегаФон Книги»?

Читать на «Литрес» с МегаФоном не только удобно, но и выгодно. На издания, не входящие в подписку, в том числе, аудиокниги, распространяется скидка 20%. И главное - не нужно покупать каждую книгу по отдельности, как это делается при обычном посещении сайта «Литрес». В первом случае за каждое издание я бы тратил в среднем 150-350 рублей. Пользуясь «МегаФон Книги», я плачу только за подписку, около 210 рублей в месяц. Мне кажется, это прекрасная новость для книгоманов и тех, кто просто любит читать долгими зимними вечерами.

По данным пресс-службы МегаФона, пользоваться сервисом «МегаФон Книги» абоненты предпочитают в утренние часы, до 10.00, и в вечернее время, после 18.00. Читательниц среди них в 1,5 раза больше, чем читателей, и открывают любимые страницы они чаще всего со смартфонов фирм Apple, Samsung и Xiaomi. Самый активный книголюб этого года прочитал 37 произведений в месяц. А вы так можете?