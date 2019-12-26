Мое профессиональное будущее в Ялуторовской школе-интернате

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-26T10:28:06+03:00

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В Международный день инвалида специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета (РУМЦ ТюмГУ) провели профориентационное мероприятие в Ялуторовской школе-интернате № 6 для слепых и слабовидящих детей.

У специалистов центра коллективного пользования специальным оборудованием была теория, что оборудование для лиц с нарушением слуха будет полезным и для лиц с нарушением зрения.

Теорию подтвердили дети с нарушением зрения: они сразу сообразили, что это оборудование будет полезным для слепых и слабовидящих, оно позволяет слышать только лектора без посторонних шумов и помех на лекциях и на массовых мероприятиях.

Беспроводные наушники с костной проводимостью также вызвали большой восторг у ребят с нарушением зрения. Главной особенностью является то что наушники не закрывают уши, а передают звук через височные кости. Ученики школы-интерната подтвердили, что это удобно, когда у незрячего имеется возможность одновременно слышать то что вокруг происходит своим слухом и слушать смартфон или музыку.

Фото - Ялуторовская школа-интернат.

Далее ребята посмотрели на видео интервью с выпускницей Ялуторовской школы-интерната № 6 Забировой Лилией, незрячей студенткой первого курса Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Она поделилась своим опытом поступления в ТюмГУ, с удовольствием рассказала, как у нее мечта сбылась благодаря конкурсу «Профессиональное завтра», оказывается, Лилия давно мечтала выехать за пределы Тюменской области.

Подробно разобрали основные страницы для абитуриентов на сайтах инклюзивное образование.рф и ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Тюменского государственного университета.

Поговорили также о будущем и подробно изучили сайт атласа новых профессий.

А в заключение специалисты РУМЦ ТюмГУ посоветовали полезный сайт и мобильное приложение «Опиши мне». Данный ресурс позволяет получить текстовые описания фото и видеоматериалов.