Тюменские автомобилисты встали в длинную пробку на улице 50 лет ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-26T09:10:20+03:00

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В Тюмени сегодня, 26 декабря, с утра автомобилисты наблюдают шестибалльные пробки. Это соответствует обычно уровню заторов в областной столице, однако комфортному вождению все же препятствует сильный снегопад.

По информации ЯНДЕКС.ПРОБКИ, наиболее загружены в настоящее время улица 50 лет Октября к Профсоюзной (7 баллов), 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (5 баллов), улица Пермякова к 50 лет Октября (6 баллов), а также улица Республики к Ямской (5 баллов).

Трехкилометровый затор зафиксирован на улице 50 лет ВЛКСМ – от Пермякова до Максима Горького. В пробке можно потерять 34 минуты, что на 22 минуты больше обычного.

Однако это не самый большой затор, который был сегодня утром. Так, в 9.00 была зафиксирована пробка от Ставропольской улицы до Республики. Ее длина составила три с половиной километра. Пробка продержалась полтора часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU